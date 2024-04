Vladimir Luxuria svela il retroscena | L’isola è solo grazie a…

oggi 25 aprile, il reality Isola dei Famosi 2024 non andrà in onda. Salta il secondo appuntamento settimanale del giovedì in compagnia di Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti. Il motivo della mancata messa in onda è legato al giorno festivo: quando tornerà ...

Continua a leggere>>

Bruttissimo momento per Vladimir Luxuria. Un lutto ha sconvolto la vita della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che nella giornata di mercoledì 24 aprile ha deciso di pubblicare due post in memoria di questa persona che non c’è più. Se n’è andata per sempre, creandole un dolore difficilmente ...

Continua a leggere>>