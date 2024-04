Boxe - Europei Belgrado 2024 | tre bronzi per l’Italia con Marches - Salvati e Lizzi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Importanti traguardi quelli ottenuti quest’oggi agliElite maschili e femminili diBoxing Team ha infatti guadagnato ben tre medaglie di bronzo che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni, tra cui i Giochi Olimpici di Parigi. Si chiude con tre ko in semifinale ma con altrettanti podi, dunque, la giornata sul ring della Hall Aleksandar Nikolic “Pionir”, nell’evento indetto da EUBC e organizzato dalla Federserba, che si concluderà il 28 aprile con la disputa delle finalissime. Nella semifinale degli 86 Kg, Vincenzoè stato superato dal bielorusso Alfiorau, con qualche protesta da parte dell’angolo italiano del ring per dei colpi scorretti non sanzionati, ma alla fine ha guadagnato il terzo posto che resta un gran ...

Podio è e podio rimane, dal gradino più basso, per Remo Salvati . Nei 75 kg il portacolori azzurro, all’Aleksandar Nikolic Hall (Pionir) di Belgrado, termina la propria avventura contro il bulgaro Rami Mofid Kiwan, che lo travolge per verdetto unanime dei giudici (quattro 30-26 e un 30-25 con ... Continua a leggere>>

Niente finale degli Europei di Boxe per Vincenzo Lizzi negli 86 kg agli Europei . Il pugile di Cetraro è stato sconfitto per KOT dopo il primo round dal bielorusso Aliaksei Alfiorau , classe 2000 che già vanta un argento mondiale in bacheca e che ora, a Belgrado, cercherà l’affermazione ... Continua a leggere>>

boxe: Vincenzo Lizzi travolto da Alfiorau in semifinale agli europei, è bronzo - Niente finale degli europei di boxe per Vincenzo Lizzi negli 86 kg agli europei. Il pugile di Cetraro è stato sconfitto per KOT dopo il primo round dal ...

Continua a leggere>>

boxe: Remo Salvati nettamente sconfitto in semifinale agli europei, si prende comunque il bronzo - Podio è e podio rimane, dal gradino più basso, per Remo Salvati. Nei 75 kg il portacolori azzurro, all'Aleksandar Nikolic Hall (Pionir) di Belgrado, ...

Continua a leggere>>

boxe, europei: avanzano Salvati e Lizzi, altri due italiani in semifinale - BELGRADO - L’Italia porta altri due semifinalisti a Belgrado. La delusione per le sconfitte di Sciacca (sconfitto dal bulgaro Radaev per 5 a 0 nei 54 kg), e Canonico (4-1 con l’armeno Bezeyan nei 57) ...

Continua a leggere>>