Napoli - auto corre in Galleria Vittoria a 200 km h | il video sui social

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli : un mega tamponamento tra più vetture ha paralizzato la circolazione sull’asse viario in direzione Napoli corso Malta. Cinque i chilometri di coda, centinaia di napoletani imbottigliati nel traffico. L’ Incidente si è verificato al chilometro 16 nella ... Continua a leggere>>

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli . Una decina di veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento L'articolo Tangenziale di Napoli , maxi tamponamento in Galleria Vomero : 10 auto coinvolte sembra essere il primo su Teleclubitalia. Continua a leggere>>

Musei, Sangiuliano: “Ingresso gratis 25 aprile per coniugare storia e cultura” - Musei, Sangiuliano: “Ingresso gratis 25 aprile per coniugare storia e cultura” ...

Continua a leggere>>

Sangiuliano: ''musei gratis per coniugare storia e cultura" - "L'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali, anche quest'anno, in tre date altamente simboliche per la nostra storia come il 25 aprile, il 2 giugno e il ...

Continua a leggere>>

IL VIDEO // Folle corsa in auto nella galleria Vittoria: raggiunge i 172 km/h - Alla guida di una vettura di grossa cilindrata ha percorso a tutta velocità - arrivando fino a 172 chilometri orari - la galleria Vittoria a napoli, per poi filmarsi con una sola mano al volante e ...

Continua a leggere>>