Roma - 3 punti d' oro in 18 minuti con l' Udinese | Champions più vicina

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un gol al 95' di Cristante regala un successo pesantissimo allanella mezz'ora scarsa che restava da recuperare nella sfida con l', sospesa una decina di giorni fa per il malore accusato da Evan Ndicka. Al Bluenergy Stadium finisce 2-1 con il colpo di testa da corner del centrocampista, dopo il 'vecchiò 1-1 firmato da Pereyra e Lukaku. Con questa vittoria d'oro la squadra di De Rossi sale a 58e si riporta a -4 dal Bologna quarto, portandosi nel frattempo a +4 sull'Atalanta, che però ha una gara da recuperare. Il primo 'spezzonè di gara di Fabio Cannavaro sulla panchina friulana termina invece con tanto amaro in bocca: i bianconeri restano a quota 28 alla pari del Frosinone terzultimo. Neiche restavano da giocare da segnalare una grande occasione per parte: Lucca costringe agli straordinari ...

Le parole dell’allenatore della Roma De Rossi in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro l’ Udinese sul recupero Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Roma De Rossi dopo il match contro l’ Udinese . «Ho parlato con i ragazzi, ho deto scherzando che non avevo idea ... Continua a leggere>>

E’ successo soltanto sette volte con questa in Serie A, ben cinque hanno coinvolto la Roma: si è giocata questa sera la Prosecuzione del match interr otto undici giorni fa contro l’Udinese per il malore a Ndicka e ovviamente un po’ tutti, dai calciatori agli addetti ai lavori, non erano ... Continua a leggere>>

Il match era stato sospeso domenica 14 aprile per il malore accusato dal giallorosso Evan Ndicka La Roma ha vinto 2-1 sul campo dell'Udinese nel recupero del match della 32esima giornata, sospeso domenica 14 aprile per il malore accusato dal giallorosso Evan Ndicka. La squadre sono tornate in ... Continua a leggere>>

udinese-roma, Dybala infuocato contro i friulani: 11 reti e 9 assist - Solo Francesco Totti era riuscito a prendere parte ad almeno 20 reti contro una singola squadra dalla stagione 2004/05, nel suo caso il Parma ...

Continua a leggere>>

roma, colpo Champions in 20': 2-1 all'udinese con il gol di Cristante al 95'. De Rossi a +4 sull'Atalanta - udinese e roma scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di Serie A. La partita era stata sospesa al ...

Continua a leggere>>

Gioia roma: i giallorossi esultano al 95' - I capitolini hanno piegato l'udinese negli ultimi 18' del match sospeso per il malore in campo che aveva colpito N'Dicka.

Continua a leggere>>