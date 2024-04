Baiocchini | Settimana difficile per Pioli Ora il Milan avrà da…

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato proprio del Milan e in particolare di Stefano Pioli Continua a leggere>>

Manuele Baiocchini , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Slavia Praga e Milan di Europa League Continua a leggere>>

Bargiggia: “Allegri non fa giocare a calcio la Juve, andrà via a fine stagione - Il giornalista di Sport Mediaset, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per commentare le voci riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina ...

Continua a leggere>>

Juventus Milan, rossoneri in emergenza in difesa senza 4 difensori - I a causa di squalifiche e infortuni e questo potrebbe costringere pioli a prendere delle misure straordinarie. Secondo quanto riportato da MilanNews, il recupero di Kjaer per il… Leggi ...

Continua a leggere>>

Milan si prepara per la sfida contro la Juventus: le ultime novità - Il Milan si sta preparando per la prossima partita di campionato contro la Juventus. La partita si svolgerà sabato pomeriggio e l'allenatore del Milan, pioli, sta testando diverse formazioni a Milanel ...

Continua a leggere>>