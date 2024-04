25 aprile - il percorso di Meloni | parole sempre più nette La fine del regime aprì alla democrazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 252024 – Agli eredi della tradizione post-fascista èchiesto un chiarimento supplementare. Dopo la svolta di Fiuggi, dopo il fascismo come "male assoluto", dopo l’arrivo a Palazzo Chigi. "Ho un rapporto sereno con il fascismo", ha detto una volta Giorgia, nel 2006, a 29 anni, al Magazine del Corriere della Sera: "Lo considero un passaggio della nostra storia nazionale". Per Piero Gobetti fu decisamente qualcosa di più: "L’autobiografia della nazione". In quell’intervista, che le costò la reprimenda di qualche nostalgico dentro An, l’allora giovane vicepresidente della Camera paragonò Benito Mussolini a Fidel Castro: un dittatore vale l’altro, insomma (ecco perché i nostalgici di destra si adontarono). Nel 2024, 79 anni dopo la Liberazione,è a Palazzo Chigi. "Quello che avevo da dire ...