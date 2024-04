Brighton in caduta libera | per De Zerbi parte destra della classifica e 6 vittorie nelle ultime 27 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Cinqueprime sei avevano fatto pensare a una stagione da protagonista anche in chiave Champions o almeno per i piazzamenti che valgono l’Europa nella prossima annata, invece per ildi Roberto Deda settembre in avanti è stato un campionato davvero anonimo e mediocre. Lo dicono i numeri, al di là del poker subito questa sera contro un Manchester City a tratti ingiocabile e decisamente più forte e in lotta per il titolo: per l’allenatore italiano che tanto bene aveva fatto nello scorso campionato, sono appena 44 punti e adesso anche laa livello visivo racconta nel migliore dei modi lo stato di forma del, undicesimo e dunque nelladopo 33 ...