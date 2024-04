Idf ammassa tank al valico di Rafah

(Di giovedì 25 aprile 2024) 22.00 L'esercito israeliano hato decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con la Striscia di Gaza meridionale in quelli che sembrano essere i preparativi per un'invasione della città di confine di. Lo ha riferito un giornalista dell' Associated press che ha visto il movimento dei mezzi militari vicino aldi Kerem Shalom, vicino a. Intanto colpito con colpi di mortaio il molo galleggiante temporaneo costruito dagli americani per invio aiuti a Gaza.

