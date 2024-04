Zuckerberg punta tutto sull’AI | Diventeremo i leader del settore Ma i mercati non ci credono e Meta crolla a Wall Street

L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta anche alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni. Spread in lieve calo, rendimento BTp appena sotto il 4 per cento

Continua a leggere>>

L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta anche alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni. Spread in lieve calo, rendimento BTp appena sotto il 4 per cento

Continua a leggere>>