Sport.quotidiano.net - Virtus, cuore e carattere: battuto il Bayern

Leggi su Sport.quotidiano.net

Monaco di Baviera, 17 gennaio 2025 - Una splendidapassa a Monaco di Baviera battendo a domicilio ilper 72-82.Straordinaria prova dei bianconeri per spirito di abnegazione,, ma anche per energia, difesa e qualità. E' stata una vittoria di squadra per la formazione di Dusko Ivanovic che ha ritrovato in buone condizioni il suo totem Shengelia, e che ha in uno stoico e semplicemente splendido Pajola tra gli esterni, i suoi elementi cardine.Pajola e Hackett, Morgan e Cordiner, Belinelli (pochi ma importanti minuti) e poi Shengelia, Polonara, Grazulis e Diouf tutti o quasi hanno dato una mano per questa splendida vittoria di squadra e di difesa bianconera. Era dal 12 novembre che i bianconeri, non vincevano fuori casa, e lo hanno fatto contro uno dei migliori attacchi del campionato, dimostrando Tucker a parte, di avere grandissimoe altrettanto coraggio.