Conegliano-Vallefoglia oggi in tv, Coppa Italia volley femminile: orario, programma, streaming

lunedì 30 dicembre (ore 19.00) si gioco, quarto di finale della2025 di. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine marchigiana: si sfidano la prima e l’ottava classificata al termine del girone d’andata di Serie A1. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà comunque prestare attenzione a un avversario desideroso di firmare il colpaccio a effetto.Le Campionesse d’, d’Europa e del mondo puntano a proseguire la propria striscia di imbattibilità e a qualificarsi alla Final Four, che si disputerà a Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro, pronte ad affrontare una formazione trascinata da Erblira Bici, Sonia Candi e Gaia Giovannini.