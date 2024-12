Lo "studio" tedesco sul presunto DNA estraneo nei vaccini anti Covid

Leggi su Open.online

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook di uno “” che le aree No vax hanno presto esaltato, così come in diversi media. Il paper, infatti, dovrebbe dimostrare la presenza di DNAneia mRNA oltre i «limiti di sicurezza». Vediamo di cosa tratta realmente.Per chi ha fretta:La rivista è formata da autori No vax già noti per aver diffuso fake news sui.Una co-firmataria delloè a sua volta autrice di narrazioni fuorvisui, ed è membro dell’editorial board della rivista.Losi basa su colture cellulari e lotti di vaccino scaduti.La ricerca non dimostra che i vaccinati sarebbero in pericolo a causa di queste presunte contaminazioni.AnalisiLe condivisioni riguardle presunte contaminazioni di DNAriportano anche una traduzione dell’abstract:SOTTOPOSTO A PEER REVIEW RIVELA CHE LA CONTAMINAZIONE DEL DNA DA PARTE DEL VACCINO MRNA SUPERA I LIMITI DI SICUREZZA.