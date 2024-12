Notizie.com - Meloni ha l’influenza, Tajani incontra i Balcani, Salvini con i Patrioti (e con la testa a Open Arms): il Consiglio europeo secondo l’Italia

Leggi su Notizie.com

Le conclusioni della prima giornata delsono chiare. È stata ribadita la “ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.Nel documento finale del vertice in corso a Bruxelles si legge che “l’Unione Europea e i suoi Stati membri manterranno i loro intensi sforzi di sensibilizzazione globale. Parteciperanno alle discussioni che riguardano la sicurezza dell’Europa. La Russia non deve prevalere”.hacon i(e con la): il(ANSA FOTO) – Notizie.comè stata protagonista (o quasi) di una lunga giornata di incontri e trattative. Già nella serata di ieri la premier Giorgia, volata in Belgio subito dopo le comunicazioni in Senato, avevato alcuni leader Ue e Nato.