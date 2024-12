Lo strano caso Martinez | pagato 15 mln non ha mai giocato

Leggi su Ilnerazzurro.it

Josep, portiere arrivato in estate dal Genoa, non ha ancora debuttato con la maglia dell’Inter, ma il suo momento sembra avvicinarsi, come riporta Tuttosport. La sua situazione, però, è stata tutt’altro che semplice.L’Inter ha investito 15 milioni di euro (bonus inclusi) per, puntando su di lui come successore designato di Yann Sommer. Tuttavia, dopo alcune prestazioni altalenanti nelle amichevoli estive, lo spagnolo non è mai sceso in campo, restando relegato in panchina. A complicare le cose, il buon rendimento di Sommer, che ha approfittato delle pause per le nazionali per ricaricarsi, e la necessità per l’Inter di schierare iri più affidabili in un avvio di stagione non privo di difficoltà.Debutto in Coppa Italia?Il debutto diè atteso in Coppa Italia contro l’Udinese, ma le aspettative erano ben diverse, considerando l’investimento fatto per portarlo a Milano.