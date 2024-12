Iodonna.it - Carlà rilancia il trend della frangia preppy bombata, con trucco al minimo ma con orecchini sfavillanti

Cinque anni dopo l’incendio che ne ha devastato la struttura, la cattedrale di Notre Dame riapre finalmente le sue porte con una cerimonia solenne. In prima fila tra le vertiginose navate gotiche, siedono le più alte cariche dello stato francese. E brilla Carla Bruni, in look Dior – riciclato – con i capelli raccolti in stile anni ’60. Carla Bruni, angelo senza età: a 56 anni debutta in passerella per Victoria’s Secret X Carla Bruni illumina Notre DameIl prossimo 23 dicembre la ex first lady di Francia compie 57 anni, e in questo periodo sta sperimentando con nuove acconciature moderne in stile formale.