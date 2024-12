Ilgiorno.it - "Più tempo per curare il Roseto". Il sogno della famiglia Fumagalli

Leggi su Ilgiorno.it

Nisoavanti piano. Silvano, attuale presidente dell’Associazione italianarosa, ha raccolto il testimone dalla mamma Ester: "Comeabbiamo intenzione di andare avanti nella cura del. Abbiamo un contratto annuale di manutenzione con il Consorzio Villa Reale e Parco, che perciò implica una situazione di incertezza sul futuro. Ci piacerebbe consolidare il nostro ruolo nella gestione del, in relazione al consorzio. Noi sponsorizziamo la manutenzione ordinaria, ma la speranza è quella di poter stabilire un rapporto pluriennale per una pianificazione di medio termine". Nessuna speranza, almeno per il momento, di riportare il Concorso internazionale a Monza. Ilsi estende su 10mila metri quadrati, con circa 2.000 piante, per circa 800 varietà di rose.