Milan, Tijjani Reijnders segna e Youssouf Fofana è imprescindibile. Tutti i voti

Ilbatte l’Empoli a San Siro: che prestazione del centrocampo formato da. Tutti i votiNella sfida dominata dalla formazione allenata da Paulo Fonseca, il centrocampo rossonero formato daè salito in cattedra. L’olandese, infatti, è stato il migliore in campo, grazie anche alla doppietta realizzata. Il francese, invece, ha mostrato grande forza fisica e ha recuperato tantissimi palloni. Ecco che allora la loro partita è stata, così, valutata con voti ottimi da parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera:: “Prima la girata show, poi lo slalom del bis. L’Olandese Volante va sempre più su”. VOTO 7.5: “Corsa e geometrie”. VOTO 6.5Proseguiamo riportando il giudizio della Gazzetta dello Sport:: “Gioca con il sorriso, sa cosa fare in ogni zona del campo, conferma il feeling con il gol, capisce quando salire e quando fermarsi.