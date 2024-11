Napolipiu.com - La memoria dei social riporta alla luce un episodio che ribalta la narrativa sul protocollo VAR

Leggi su Napolipiu.com

Le parole di Conte trovano conferma in undel passato: il rigore revocato al Napoli contro il Parma cambia tuttoIsono impietosi e non ti perdonano nulla. Non hanno voce ma ti beffeggiano nel loro assordante silenzio. Dopo lo scandaloso arbitraggio di Mariani in Inter – Napoli l’informazione sportiva, e non, italica ha scritto un’altra pagina nera della sua storia.Non è un caso che siamo scesi al 46mo posto nel mondo per libertà di stampa. Per due giorni, dopo aver ridotto l’arbitraggio di Mariani, al solo rigore inventato per fallo di Dumfries su Anguissa, e non viceversa, si sono scatenati i fans delle redazioni giornalistiche di Milano, e non solo loro.Il rigore farlocco concesso all’Inter Il VAR di Inter-Napoli scatena la tempesta mediaticaPremesso che sull’uso e disuso del VAR si potrebbero riempire d’inchiostro tomi interi fin dsua introduzione, sulle sacrosante parole di Antonio Conte sull’uso improprio del VAR si è scatenata un’avvilente bufera mediatica senza precedenti.