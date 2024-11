Ilrestodelcarlino.it - Bf, il rilancio passa dai giovani. Un master per imprenditori agricoli

BF Educational - società di BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano con sede a Jolanda di Savoia - diventa partner delAgribusiness di Treccani Accademia al via il 25 novembre. E nell’ambito di questa collaborazione, BF Educational mette a disposizione dodici borse di studio a copertura totale. Iche gestiscono aziende agricole in Italia sono chiamati a guidare la transizione verso un’agricoltura più moderna e competitiva. Da qui l’impegno di BF Educational nel sostenere Treccani Accademia attraverso i suoi professionisti, l’esperienza nella formazione per il settore agro-industriale e attraverso le borse di studio messe a disposizione per ilAgribusiness, un percorso formativo di alta qualità capace di fornire le competenze manageriali necessarie a gestire con successo le scelte aziendali, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull’adozione di tecnologie innovative.