Feedpress.me - Putin: "Disposto a parlare con Trump, sull'Ucraina siamo pronti a negoziare". Il tycoon: "Pranzeremo insieme molto presto"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Più di 24 ore dopo la vittoria di Donald, arrivano anche - a distanza - le congratulazioni di Vladimir. Il capo del Cremlino ha detto di non aver ancora parlato con il presidente eletto americano, ma ha affermato di essere pronto a farlo, non reputando «vergognoso" prendere lui stesso l’iniziativa per telefonare al. E, intanto, proprio, in un’intervista a Nbc, ha detto:.