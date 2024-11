Iltempo.it - Conclusa la galleria Campursone sull'A12, la prima della Gronda di Genova

(Agenzia Vista), 06 novembre 2024 Si è concluso l'altra sera alle 20 lo scavoSud, ladel Progettodi. Situata nella parte geograficamente più a levante dell'intera opera in prossimità dello svincolo diEst, in prossimità dell'uscitaEst'autostrada A12 che dava verso Livorno, fa parte del reticolo delle nuove gallerie previste all'interno del progetto. Si estende per circa 105 metri e ha una larghezza finale di 9,5 ml all'internoquale si trovano due corsie di 3,75 metri oltre a una corsia di emergenza di 2 ml. E' unaa unico fornice che impegna un ammasso roccioso ascrivibile alla formazione del Monte Antola. Per quanto di sviluppo limitato, 105 ml, quindi ben inferiore alle gallerie dell'interache hanno una lunghezza complessiva di 50 Km, si tratta di un'opera simbolo per l'intera infrastruttura, e significativa tra quelle propedeutiche del cosiddetto Lotto 0.