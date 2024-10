Iodonna.it - Nella nuova puntata la perfida Aslanbey gioca tutte le sue carte per portare avanti il proprio piano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per ogni buona notizia, a Hercai ne arrivano almeno due negative. Stasera alle 21.30 su Real Time va in onda unacon molteplici colpi di scena. Da un lato, Miran e Reyyan provano a vivere una vita normale, lontana dall’odio che sono costretti a combattere. Dall’altro, Azizele sueper sconfiggere Nasuh e, a sua volta, Nasuh non si lascia intimidire.