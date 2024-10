Sci alpino Brignone verso Milano-Cortina | Uno stimolo e uno stress ma lo vedo come un bel sogno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Continuerò fino a quando avrò voglia di lavorare in un certo modo. Non parlo di competitività, ma di metodo: devo stare fisicamente e mentalmente bene, il risultato è una conseguenza. Se dovessi non sentire più quella spinta smetterei, perché non avrebbe senso”. A parlare è Federica, che a 34 anni si prepara all’esordio stagionale in Coppa del mondo di sci e non ha alcuna intenzione di dire basta, almeno per il momento. “Ho fatto un lungo percorso mentale, ho studiato, ogni giorno cerco di essere una persona migliore – ha spiegato al Corriere della Sera -. È un processo continuo: invece di rimanere nella mia comfort zone sono voluta uscirne. Penso di essere arrivata in questo momento proprio per tutto il percorso fatto in precedenza, sono stata anche aiutata da diverse persone. È difficile cambiare, io ho accettato il cambiamento”.