Salute mentale e caregiver, tre appuntamenti sul tema nel mese di novembre

La Salute mentale e le persone caregiver sono due temi di grande importanza e attualità che vedono il coinvolgimento e l'attivazione di diverse realtà di volontariato del territorio, enti e istituzioni, impegnati nella costruzione di servizi che rispondano ai bisogni di chi vive queste condizioni e di iniziative per informare e dialogare. Il Forum Provinciale delle Associazioni per la Salute mentale, che comprende Aiutiamoli – associazione per la Salute mentale, Associazione Piccoli passi per, L'approdo, L'orizzonte e Liberamente – cultura per la Salute mentale, propone un ciclo di appuntamenti nel corso del mese di novembre per approfondire alcuni degli aspetti principali su queste tematiche.

