Nordio | opposizione faccia il suo peggio

(Di domenica 20 ottobre 2024) 8.20 "Hanno il diritto di chiedere quello che credono.Lorono del loro, che noi faremo del nostro meglio". Così il ministro della Giustizia,,a Repubblica,sulla richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni. La sentenza sui migranti in Albania?"Un buon magistrato dovrebbe comprendere il perimetro delle sue competenze. La definizione di Paese sicuro non può spettare alla magistratura,è una valutazione politica", dice. "La sentenza della Corte Ue non è stata disapplicata da noi, ma male interpretata dai giudici".