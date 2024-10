Una femminista storica da ascoltare sulla maternità surrogata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al direttore - Leggo che Giorgia Meloni, parlando della legge che estende le regole relative al divieto della gestazione per altri, legge approvata il 16 ottobre, dice testualmente che “con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge”. Mi chiedo: ma come fa un Parlamento di uno stato a rendere un reato punibile solo sul suo territorio “universale”?Andrea Carboni Esattamente. Meloni dice che la legge contro la Gpa è “reato universale”. Ma non è così. Ilfoglio.it - Una femminista storica da ascoltare sulla maternità surrogata Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al direttore - Leggo che Giorgia Meloni, parlando della legge che estende le regole relative al divieto della gestazione per altri, legge approvata il 16 ottobre, dice testualmente che “con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge”. Mi chiedo: ma come fa un Parlamento di uno stato a rendere un reato punibile solo sul suo territorio “universale”?Andrea Carboni Esattamente. Meloni dice che la legge contro la Gpa è “reato universale”. Ma non è così.

