La Disney svela il live-action di 'Lilo e Stitch': arrivo nei cinema italiani il 21 maggio 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024)

L'annuncio ufficiale della Disney ha catturato l'attenzione non solo dei fan del classico animato del 2002, ma anche del pubblico in generale. Questo remake in live-action porterà sul grande schermo una nuova interpretazione di una storia che ha commosso generazioni, ruotando attorno all'amicizia tra una bambina hawaiana e un alieno. Mentre il mondo attende con curiosità questo adattamento, la Disney ha promesso una visione originale che si distaccherà dall'opera animata pur mantenendo intatti i temi di amore e accettazione.

Una nuova avventura per Lilo e Stitch

Il film del 2002, diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, è diventato un classico della Disney, acclamato per la sua animazione vibrante e per i temi profondi.

