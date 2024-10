Elezioni Usa, gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Più si avvicinano le Elezioni del 5 novembre per il presidente degli Stati Uniti, più i democratici sono preoccupati del fatto che l’America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una donna. Almeno i maschi americani, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena College secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su Kamala Harris, 51% a 40%, tra gli elettori maschi a livello nazionale. E non si tratta solo degli ormai famosi maschi bianchi che sono stati la chiave del successo a sorpresa del tycoon nel 2016 su Hillary Clinton, ma gli strateghi dem hanno lanciato l’allarme anche sul fatto che la vicepresidente deve recuperare terreno conquistato dall’ex presidente tra maschi ispanici e afroamericani. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Più si avvicinano ledel 5 novembre per ildegli Stati Uniti, più i democraticipreoccupati del fatto che l’America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una. Almeno i maschi, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena College secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su Kamala Harris, 51% a 40%, tra gli elettori maschi a livello nazionale. E non si tratta solo degli ormai famosi maschi bianchi chestati la chiave del successo a sorpresa del tycoon nel 2016 su Hillary Clinton, ma gli strateghi dem hanno lanciato l’allarme anche sul fatto che la vicedeve recuperare terreno conquistato dall’extra maschi ispanici e afro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa - gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? - Almeno i maschi americani, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena […]. (Adnkronos) – Più si avvicinano le elezioni del 5 novembre per il presidente degli Stati Uniti, più i democratici sono preoccupati del fatto che l'America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una donna. (Periodicodaily.com)

Elezioni Usa - gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente? - "Non credo che la gente non capisca quanto sia grande il problema che abbiamo con gli elettori maschi, in generale e in particolare afroamericani e ispanici - spiega a The Hill uno stratega - non possiamo semplicemente dire, abbiamo il voto delle donne, e anche se dovessimo vincere il mese prossimo dovremmo dare risposte a domande difficili". (Liberoquotidiano.it)

Elon Musk : «Se Trump perde le elezioni mi perseguiteranno - sono fottuto» - Le persone che dicono che Trump è una minaccia per la democrazia sono loro stesse una minaccia per la democrazia. Il patron di Tesla ha poi rincarato la dose: «Il mio punto di vista è che se Trump non vince queste elezioni saranno le ultime elezioni che avremo», spiegando il timore che i milioni di migranti che l’amministrazione Harris-Biden «ha importato alla fine otterranno la cittadinanza e ... (Lettera43.it)