Anteprima24.it - Salerno, il Comune in aiuto dell’Unione Italiana Ciechi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiecimila euro l’anno: è l’impegno assunto dal sindaco diVincenzo Napoli per sostenere le attività del Centro Oculistico Socialeed Ipovedenti. La struttura in via Aurelio Nicolodi 13, diretta da Francesco Scozia, garantirá visite, controlli, prevenzione, cure per le patologie della vista a persone e famiglie meno abbienti. “Abbiamo stipulato la convenzione con il Presidente UICI Raffaele Rosa e l’ Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto” ha detto in un incontro stamani il sindaco di. Gli interessati a prenotare una visita oculistica possono contattare il numeroed Ipovedenti 089.792933 L'articolo, ilinproviene da Anteprima24.it.