Quanti figli ha Heather Parisi? Il rapporto con le figlie maggiori | Siamo cresciute senza di lei

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Si chiamano Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. La prima classe 1994, la seconda 2000, e sono ledi. Rebecca, dopo aver frequentato il liceo classico Dante Alighieri e la Luiss, ha vissuto a Madrid, dove ha studiato presso la “Universidad Europea”. Recentemente ha preso la specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, come scrive sul suo profilo Instagram Chi sono lediJacqueline dopo aver frequentato l’Istituto paritario Visconti nella capitale, nel settembre 2018 si è trasferita negli Usa, prima a New York, poi a Los Angeles. Più volte hanno specificato sui social di aver supplito con il loro legame la lontananza della madre. E di essere state “mamma” l’una per l’altra.