Endless Love | chi è Melisa Asl? Pamuk la Asu della serie

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 5 agosto 2024)continua a intrattenere i telespettatori da mesi. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei telespettatori non sono solo i continui colpi di scena, ma anche la bravura degli attori, tra cui, celebe volto di Asu Alacahan. Insomma, conosciamo meglio l’acclamata interpretedizi turca. Da diversi mesi,(Kara Sevda) è entrata a far parteprogrammazione televisiva del daytime di Canale 5. La seguitissima soap turca, che continua a rastrellare consensi e ottimi ascolti, è andata in onda in madrepatria dal 2015 al 2017, divenendo la prima produzione televisiva turca a conquistare un International Emmy Award. Tra i protagonisti indiscussi, è impossibile non menzionare anche, che nellariveste i panni dell’affascinante Asu Alacahan. Chi è, la Asu di “” – Velvetgossip.