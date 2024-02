I “nonni viglile” incontrano gli alunni della scuola “Montessori” presso il comando della Polizia locale

E’ stato un incontro intergenerazionale quello che si è tenuto stamattina presso il Comando della Polizia Locale tra i piccoli alunni della scuola ...Il progetto denominato “Nonna e nonno vigile” si inserisce nelle iniziative a favore degli anziani residenti che abbiano una età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Il servizio reso in forma gratuita, ...Poco prima delle 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cuoro a Stanghella per l’incendio di un garage adiacente ad un’abitazione: una donna centenaria portata in pronto ...