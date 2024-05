Amici 23 - scambio di romantiche dediche tra Marisol Castellanos e Petit | Mi hai fatto capire cosa significhi amare!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 20 maggio 2024)sono più innamorati che mai! Reduci dalla finale di sabato scorso che li ha visti entrambi protagonisti, il cantante, vincitore del premio Tim, e la ballerina, seconda classificata alle spalle di Sarah Toscano, e vincitrice dunque del circuito Ballo, nonché del premio della critica, hanno ripreso in mano i loro cellulari e si sono scambiati dolcissimed’amore. Il giovanissimo, dato da molti come un potenziale vincitore, ma classificatosi nel corso della finalissima “solo” quarto, appena si è riappropriato del suo smartphone, oltre a ringraziare tutti per la bellissima avventura nella scuola di, ha voluto scrivere un romantico post alla sua fidanzata: È finito un percorso che mi hacrescere sotto tutti i punti di ...