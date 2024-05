Il presidente del Nizza conferma | Ghisolfi sarà il nuovo ds della Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Florentildirettore sportivo. Non c’è ancora il comunicato ufficiale del club giallorosso, ma il, attuale club del dirigente francese, hato la prossima destinazione del classe 1985. Ildei rossoneri Jean-Pierre Rivere al termine dell’ultima giornata di Ligue 1 contro il Lille ha annunciato che “Florentva all’AS. Siamo molto felici per lui, abbiamo passato dei bei mesi con lui sul piano umano ed è una cosa che noi apprezziamo molto. Gli augureremo il meglio. È fatta, ci ha chiesto di andarsene e lo abbiamo accontentato”, le sue parole. Questione di giorni quindi per l’annuncio in giallorosso di, che lavorerà con i Friedkin ...