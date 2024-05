Gambettola - la squadra di Togni | La nostra priorità è la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il candidato sindaco Denis, 47 anni, artigiano locale, sposato con Tania e il figlio Tommaso di 13 anni, ha presentato la sua lista di Centrodestra "Uniti per". "Lalista si presenta alternativa a chi ha governato negli ultimi decenni– ha esordito ieri mattinanella sala Fellini davanti a molte persone - noi portiamo un progetto serio, concreto, lalista è composta da persone provenienti da varie realtà lavorative e formative differenti, ma tutti uniti dalla voglia di mettersi in gioco per il bene dellacomunità, e tutti con competenze specifiche volte a migliorare il nostro Comune. Noi non vogliamo stravolgere– ha continuato il candidato sindaco- siamo ...