Air Up | come funziona la borraccia che sta spopolando sul web e dove acquistarla

(Di lunedì 20 maggio 2024) Popolare su TikTok, in tendenza su Instagram, laAir Up è la nuova ossessione degli influencer. Un prodotto che – soprattutto in vista dell’estate – promette di farci bere più acqua senza sforzi, grazie a delle caps che rendono l’acqua aromatizzata. La vera rivoluzione? Ad essere coinvolto non è il gusto, ma l’olfatto, grazie a un uso intelligente delle neuroscienze. Air Up, l'originale su Amazon Lapiù venduta con 5 pod aromatici 52,99 EUR Acquista su Amazon Cos’è Air up Ma partiamo dall’inizio: cos’è Air Up? Nata in Germania, si tratta di un sistema di ...

Consueto appuntamento giornaliero con TennisMania, la trasmissione di Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport nella versione dedicata agli Internazionali d’Italia. Le sue opinioni questa volta sono di minor numero, ma non per questo meno ...

No a vetro e borracce metalliche - No a vetro e borracce metalliche - Vietati in Autodromo oggetti come disco rosso a vetro e power bank pesanti. Consentiti borracce di plastica e apparecchi elettronici. Alcolici sopra i 5° vietati, multe fino a 500 euro per ...

Puppo rivela: “Djokovic ha interpretato l’episodio della borraccia come un presagio” - Puppo rivela: “Djokovic ha interpretato l’episodio della borraccia come un presagio” - Jarry veniva da quattro primi turni prima di Roma. come Rublev che poi ha vinto Madrid“. Inevitabile il capitolo Djokovic: “Scanagatta dice che Djokovic ha preso molto male la vicenda della borraccia ...

Borracce al posto dei brick di Cozzani, la protesta in Consiglio comunale a Sarzana - Borracce al posto dei brick di Cozzani, la protesta in Consiglio comunale a Sarzana - La provocazione dell’opposizione in vista dell’assise di lunedì 20 maggio: la prima dopo la tempesta giudiziaria in Regione ...