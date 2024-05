Le pagelle La firma di Bolpin sul sorpasso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sergio 7 (in 12’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 perse). Primo giro con 4’ in campo, ma lo si vede pochissimo in azione, fondamentale invece nella ripresa, dove piazza un paio di canestri e ci mette tanta difesa. Aradori 5,5 (in 24’ 2/4 da due, 1/7 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Parte bene con 4 punti, poi sbaglia troppo dalla lunga distanza, ma riesce a rendersi sempre utile. Conti 6,5 (in 16’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Buona presenza nel primo tempo, ancora migliore nella ripresa.7,5 (in 31’ 1/1 da due, 2/5 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Prima prova a mettere la museruola agli attaccanti avversari, nell’ultimo quarto è l’assoluto protagonista del break decisivo segnano 2 triple e un appoggio decisivi. Panni 5,5 (in 9’ 1/4 da tre). Una bella tripla ...