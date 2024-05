Promozione | semifinale playoff regionali Arcetana sconfitta al fotofinish Con la Bobbiese giocherà il Faenza

(Di lunedì 20 maggio 2024): Giaroli, Tinarelli, Pacella, Pederzoli, Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj (37’st Montanari), Vaccari (24’st Turci), Travagliati (22’st Marino), Bernabei, Borghi (16’st Animah Barbari). A disp.: Cammarota, Pignatti, Notari, Sekyere, Corradini All.: Paganelli: Ruffilli, Demarco (43’st Manaresi), Gimelli, Karaj (13’st Zani), Prati, Matteo Albonetti, Marocchi, Bertoni, Bagnolini (24’st Cavolini), Pezzi (13’st Caroli), Gjordumi. A disp.: Fabbri, Benini, Lucarelli, Stefano Albonetti. All.: Vezzoli Arbitro: Arienti di Cesena Rete: Cavolini al 47’st. Note: ammoniti Animah Barbari e Marocchi. Recuperi: 1’ e 5’. La finale deidisarà. I primi, infatti, ...

Playoff Prima Categoria. Lo Smile già promosso non si ferma. Conquistata anche la semifinale - Playoff Prima Categoria. Lo Smile già promosso non si ferma. Conquistata anche la semifinale - La PGS Smile batte il Sorbolo Biancazzurra e si qualifica per le semifinali regionali, confermando il ripescaggio in promozione. Altri risultati e prossimi incontri nel panorama calcistico locale.

Calcio Promozione, il Faenza piega l’Arcetana nella semifinale playoff (1-0) - Calcio promozione, il Faenza piega l’arcetana nella semifinale playoff (1-0) - Nella semifinale playoff regionale a San Giorgio in Piano a Bologna colpaccio del Faenza ai danni dell’arcetana, con una rete in extremis, messa a segno quando ormai mancava solo una manciata di istan ...

Playoff, il Riccione 1926 prosegue il cammino - Playoff, il Riccione 1926 prosegue il cammino -