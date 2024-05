Milan-Pioli - come finirà la storia? Questa è l’idea della società

INTER - Calhanoglu: "Lo scudetto contro il Milan è stato un regalo di Dio" - INTER - Calhanoglu: "Lo scudetto contro il Milan è stato un regalo di Dio" - "Vedere così i nostri tifosi che si emozionano così tanto e si divertono è stato bellissimo. È vero che aspettavo questo Scudetto da tanto, è il numero 20 ed è bellissimo". Così Calhanoglu intervistat ...

"Si parla del mio futuro ma ai ragazzi dico grazie" - "Si parla del mio futuro ma ai ragazzi dico grazie" - "Non ho avuto contatti con altre squadre, troppo rispetto per questo club". Fra i possibili eredi Fonseca, che lascia il Lille, e van Bommel in uscita dall’Anversa.

SKY - Bergomi: "Pioli può essere l'uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni" - SKY - Bergomi: "Pioli può essere l'uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni" - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ora opinionista TV, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Calcio Club': "Chi vedrei bene sulla panchina del Napoli Stefano Pioli. Se ritrova le motivazi ...