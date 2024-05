Sì alla movida Ma sia educata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una". E’ quella che i giovani della lista "Pesarò giovani" a sostegno della candidatura di Marco Lanzi voglio salvaguardare. "Basta demonizzare lapesarese – è lo sfogo dei giovani della lista -. Serve tolleranza e dialogo tra le parti". Ai giovani che sostengono Marco Lanzi l’etichetta di "selvaggi" proprio non piace. "L’estate è ormai alle porte e come ogni annobella stagione si accompagnano i primi eventi all’aperto. Locali, ristoranti e chalet che intrattengono i pomeriggi e le serate dei giovani pesaresi. Tutto ciò inesorabilmente accompagnato da polemiche e articoli di giornali che denunciano il presunto mancato rispetto di regolamenti e che etichettano come "selvaggia" pressappoco qualsiasi forma di intrattenimento giovanile". Che il divertimento non si ...