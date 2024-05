Ciciretti continua a sfornare magie I sorteggi playoff

(Di lunedì 20 maggio 2024) I tifosi dell’Ascoli hanno trascorso il weekend dando un’occhiata ai risultati degli spareggi di Serie B e soprattutto a quelli di Serie C, dove ci sarà battaglia fino al 9 giugno quando si conoscerà la quarta squadra che accompagnerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in Cadetteria. Nei playout di Serie B dopo l’1-1 al ‘San Nicola’ tra Bari e Ternana occorrerà attendere giovedì 23 per la sfida di ritorno al ‘Liberati’ quando alle ‘fere’ basterà un pareggio per conquistare la salvezza. Non sono mancate le sorprese, invece, nelle sfide di ritorno deidi Serie C. Sono infatti Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale. Succede tutto nella prima frazione di gioco allo stadio ‘Vigorito’, dove il Benevento ha battuto 2-1 la Triestina con un eurogol dell’ex Ascoli Amato ...

