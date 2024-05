Ultime Notizie Roma del 20-05-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio la TV di Stato iraniana ha annunciato la morte del presidente ebrahim Raisi definendolo martire del servizio e precisando che saranno Resi noti il luogo e l’ora della cerimonia funebre dichiarazioni che confermano quanto dichiarato poche ore prima dal capo della Mezzaluna Rossa iraniana Seiko Levant al canale televisivo irib Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato non è stato trovata alcuna traccia di passeggeri Vivi le Forze russe hanno colpito 13 comunità nell’oblast nodo orientale di sumy in Ucraina in 43 attacchi separati ferendo una persona lo ha riferito l’amministrazione regionale il 19 maggio sono state registrate almeno 236 esplosioni sono state prese di mira le comunità di cotin you can eat Bilo Pilia Miro Pilia krasno ...