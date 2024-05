Ascolti tv del 19 maggio | è scontro tra Isola dei Famosi e Màkari 2

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 20 maggio 2024)deici prova ancora, spostandosi alla domenica per lasciare spazio al debutto di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. Il reality di Vladimir Luxuria sta facendo molta fatica a decollare, un po’ per il nuovo assetto voluto dalla direzione e un po’ per i troppi ritiri che hanno mandato in sofferenza il cast. E dire che la concorrenza è tutt’altro che spietata: Rai1 ha infatti mandato in onda le repliche di2 mentre sul NOVE non è andato in onda Che tempo che fa, che ha concluso la sua prima stagione Discovery 7 giorni fa.