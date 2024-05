Allenatore Milan - Fonseca sempre in pole position Ma corre un rischio

Un gioco di panchine - Un gioco di panchine - La Juve sarà di scena stasera a Bologna con Montero in panca, ma i tifosi seguiranno l’altra panca, dove siede il loro prossimo allenatore: Thiago Motta ... Il Toro ha travolto un milan sempre secondo ...

Corriere Torino: "Zapata, numeri da leader. Anche Cairo lo celebra" - Corriere Torino: "Zapata, numeri da leader. Anche Cairo lo celebra" - Continua ad essere il trascinatore del Toro, lo ha confermato anche nell'ultima sfida interna contro il milan. "Zapata, numeri da leader. Anche Cairo lo celebra" è il ...

Milan-Pioli, prima l’ultima con la Salernitana poi le trattative per l’addio - milan-Pioli, prima l’ultima con la Salernitana poi le trattative per l’addio - Inizia l'ultima settimana da allenatore del milan per Stefano Pioli. Contro la Salernitana ci sarà il saluto a San Siro ma prima di quella data è possibile un incontro tra le parti per decidere le mod ...