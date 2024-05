Iran - presidenziali a giugno o luglio

(Di lunedì 20 maggio 2024) 9.25 In base alla Costituzione, le elezioni per eleggere un nuovo presidente dopo la morte di Ebraim Raisi potrebbero tenersi a, comunque entro 50 giorni. L'agenzia Isna conferma che il primo vicepresidenteiano Mohammad Mokhber,come prevede la costituzione del Paese, assumerà le funzioni del presidente Ebrahim Raisi, morto ieri in un incidente in elicottero. Un consiglio speciale composto da tre persone deve organizzare le nuove elezioni.

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 80,25 dollari - Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 80,25 dollari - Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 80,25 dollari al barile con un aumento dello 0,24% mentre il Brent con consegn ...

72° Torneo della Montagna: stasera sorteggi e formula - 72° Torneo della Montagna: stasera sorteggi e formula - Ci siamo quasi! Questa sera alle 19 all’Onda della Pietra di Castelnovo ne’ Monti verranno effettuati i sorteggi dei gironi per la 72esima edizione del ...

Assegno per il nucleo familiare, l’Inps comunica i nuovi importi per il 2024 - Assegno per il nucleo familiare, l’Inps comunica i nuovi importi per il 2024 - Tramite la circolare n. 65 del15 maggio, l’Inps ha comunicato i nuovi requisiti di reddito e i nuovi importi per l’assegno per il nucleo familiare 2024. I nuovi parametri saranno in vigore dal 1° lugl ...