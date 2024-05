Spigno Saturnia Elezioni amministrative | le iniziative sui Monti Aurunci proposte da Spigno Futura VIDEO

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 20 maggio 2024)– “ha in mano una Ferrari, bella e potente, che nessuno è riuscito a guidare negli ultimi anni perché non è stato capace. Questa Ferrari per la nostra comunità, se rimessa intelligentemente in moto, garantirà sostenibilità ambientali e diverse nuove prospettive economiche e occupazionali”. E’ stata davvero azzeccata la metafora preso L'articolo: lesuida “Temporeale Quotidiano.