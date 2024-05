Incendio nel carcere San Vittore di Milano | quattro detenuti intossicati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 20 maggio 2024)persone, pare tutti, sono rimasti lievemente, a, nel corso di un principio d'divampato all'interno deldi San. A bruciare, secondo le prime informazioni, sono stati sei materassi, probabilmente per un'azione dolosa, all'interno di un'unica stanza. Idal fumo sono stati visitati nell'infermeria della struttura detentiva e il 118 non ha effettuato trasporti. L'episodio è accaduto poco dopo le 23 di domenica nel V Reparto della prigione, in una cella situata al primo piano. L'è stato velocemente spento dai vigili del fuoco.