Napoli, 8 aprile 2024 – banconote false immesse sul mercato internazionale per agevolare il Clan Mazzarella . Decine di persone sono state arrestate per la vendita di valuta in euro contraffatta in Italia e all'estero, di cui 13 accusati anche di ...

"Fico fuori pericolo". Dubbi sulla pista del lupo solitario - "fico fuori pericolo". Dubbi sulla pista del lupo solitario - (Il Fatto Quotidiano) Di Euronews Il primo ministro slovacco Robert fico, ferito gravemente mercoledì a Handlova ... ha specificato che "a seguito della Lo ha reso noto il ministro della Difesa Robert ...

Robert Fico non è più in pericolo di vita, l'annuncio del vice premier slovacco: la prognosi - Robert fico non è più in pericolo di vita, l'annuncio del vice premier slovacco: la prognosi - L'ultima prognosi del primo ministro slovacco Robert fico è positiva. Ma il leader populista resta ... Io sono a favore del governo», spiega un giovane sulla trentina in un noto pub della città ...

Si filosofeggia troppo su Fico - Si filosofeggia troppo su fico - È irrilevante stabilire se Robert fico – il primo ministro della Slovacchia tra la ... Non conta sapere se di questo controverso politico, il più noto del Paese, si debba oggi mettere in rilievo ...