(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono passati dieci anni da quella stagione incredibile quando con 11 reti è stato il capocannoniere del, ma Pietrogioca ancora e non si è stancato di fare gol. Quest’anno con la maglia della Rhodense ne ha realizzati ben 25 nel Girone F del campionato di Promozione della Lombardia, contribuendo al grande salto in Eccellenza della squadra di Rho a due passi da Milano. Il suo ottavo campionato vinto nei sedici anni di carriera. Tanti ne sono trascorsi da quel 2008-2009 quando vinse il primo con la maglia del Varese. Una media impressionante.innanzitutto complimenti: il fiuto del gol non l’ha ancora perso? "Mi diverto ancora e a 37 anni ho ancora voglia di fare gol. E poi l’esultanza è sempre quella dei tempi delcon l’arciere che scocca la freccia. Quest’anno le ho lanciate tutte ...

Tripoli non dimentica il Picchio:: "L’Ascoli Calcio non muore mai" - tripoli non dimentica il Picchio:: "L’Ascoli Calcio non muore mai" - Dieci anni fa fu capocannoniere in una stagione difficile: "Capisco il dramma dei tifosi, ora serve chiarezza" ...