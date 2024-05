LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | iniziano i 32m - Piras avanza ai sedicesimi nei -66 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 Passa il turno nei -66 kg il kazako Kyrgyzbayev. 9.30 Il bulgaro Hristov si qualifica per inei -73 kg maschili. 9.27 Iniziati inei -57 kg femminili. Il primo incontro vede opposte la tedesca Ballhaus e la guineana Esteves. 9.25 Il romeno Dzitac passa il turno nei -73 kg, così come il turkmeno Rahimov nei -66 kg. 9.23 Concluso anche l’ultimo incontro dei trentaduesimi nei -57 kg femminili, vediamo il tabellone completo. POOL A CAN Christa DEGUCHI-BEL Mina LIBEER GER Seija BALLHAUS-GUI Mariana ESTEVES ISR Timna NELSON LEVY-GBR Lele NAIRNE GEO Nino LOLADZE-BUL Ivelina ILIEVA POOL B SRB Marica PERISIC-UAE Altantsetseg BATSUKH MGL Ichinkhorloo MUNKHTSEDEV-RSA Jasmine MARTINITA Veronica TONIOLO-JPN Momo TAMAOKI PAN Kristine JIMENEZ-FRA Faiza MOKDAR POOL ...